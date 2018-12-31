Улицы в Тобольске патрулируют казаки

Казачья народная дружина по охране общественного порядка патрулирует на конях тобольские улицы. Казаки работают совместно с ГИБДД, занимаются пропагандой соблюдения ПДД и пресечением правонарушений.
Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, в состав конного казачьего патруля входят 30 человек. Они также помогают участковым полицейским в работе с жителями, УФСИН - в проверках, а ПДН содействуют в общении с несовершеннолетними и неблагополучными семьями.
По словам помощника заместителя главы города Веры Полуяновой, казаки активно участвуют в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению казачьей культуры, развитию творческой инициативы ансамбля казачьей песни "Вольница". Члены казачьего общества организуют уроки мужества в образовательных учреждениях, совместно с военным комиссариатом работают с призывной молодежью, пишет ИА "Тюменская линия".
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