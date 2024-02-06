Казачье троеборье проведут в Тюмени

Масштабное спортивное мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества - "Казачье троеборье" на базе клуба "Кижеватовец" (ул. Мельничная, 1) проведут в Тюмени 11 февраля.

"На открытый турнир приглашаются все желающие, наиболее активные представители казачьих объединений, кадеты-казачата, сотрудники и ветераны силовых структур, а также любые мужчины, чувствующие себя настоящими бойцами, смогут "показать свою удаль молодецкую", - заявляют организаторы праздника.

Соревнования предполагают прохождение трёх этапов: неполная разборка и сборка автомата Калашникова, рубка шашкой, метание ножей на меткость. Все виды состязаний проводятся по чётким правилам, которые построены на традиционной, отточенной годами казачьей практике.

Помимо этого, в ходе праздника будут представлены традиционные казачьи виды активностей и народных забав.

Организаторами мероприятий выступают Комитет по делам национальностей Тюменской области, Отдельское казачье общество Тюменской области, Тюменское городское казачье общество.