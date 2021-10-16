В Ишиме появится молодежный казачий центр

Фото: Казачья молодежь Сибири

Первый в регионе казачий молодежный центр откроется в Ишиме до конца года. Здесь появится коворкинг, где казаки будут встречаться со студентами и школьниками, проводить круглые столы, семинары и мастер-классы.

Как рассказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко, это будет первый лицензированный казачий центр не только в Тюменской области, но и на Урале. Центр откроют в красивом историческом здании, где раньше располагались начальные классы православной гимназии.

Воспитанникам предстоит регулярно заниматься военным делом, физкультурой, представлять культуру и быт казаков на различных мероприятиях. Ребята будут изучать историю и традиции казачества, учиться фланкировке шашкой, осваивать навыки владения клинковым оружием, премудрости огневой и строевой подготовки. В программу войдут также популярное спортивное направление кроссфит, занятия в тренажерном и зале единоборств. Предусмотрены показательные тренировки, на которых смогут присутствовать все желающие.

Кроме того, совместно с тюменским "Аванпостом" молодых казаков центра обучат военно-учетной специальности по управлению квадроциклом. Транспорт и необходимые документы для этого есть. После прохождения курса молодой человек, отправившись служить, сможет попасть в определенные войска, где применит знания на практике, пишет ИА "Тюменская линия".