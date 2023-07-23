Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет с участием тюменцев

В Астраханской области пройдет с 26 по 30 сентября IV Всероссийский слет казачьей молодежи. Там обсудят вопросы по развитию российского казачества до 2030 года. Подать заявку можно до 10 августа на платформе "Росмолодежь. События".

Слет объединит представителей войсковых казачьих объединений от 18 до 35 лет из 89 регионов России. На форуме пройдут тематические лекции, мастер-классы и панельные дискуссии о будущем сообщества.

Участники обменяются опытом и предложат идеи в решении государственных задач. Также специалисты встретятся с представителями Совета Президента РФ. Кроме того, молодые казаки выступят перед экспертами с разработанными предложениями и получат обратную связь в виде рекомендаций.

По информации Мой-портал.ру, в прошлом году Всероссийский слет казачьей молодежи прошел в Калининградской области. На нем собрались 150 человек из 60 регионов России. Среди участников — двое тюменцев — Андрей Ростовщиков и Виктор Клишев.