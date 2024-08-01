Ялуторовск планирует запустить новый казачий фестиваль

Представители туристических объектов Тюменской области на всероссийском форуме "Россия вдохновляет на путешествия" обменялись опытом с коллегами из других городов, почерпнули новые идеи. А некоторые, например, руководитель туристического комплекса "Ялуторовский острог" Нина Бешенцева и режиссер массовых мероприятий "Арт-Вояж" Олеся Фирсова заручились экспертной поддержкой для новых проектов, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

"В прошлом году на этой площадке нашему режиссеру Олесе Фирсовой пришла идея фестиваля казачьей культуры "Батькина каша". Затем мы доработали концепцию и презентовали ее на Международной премии Russian Event Awards, где заняли 3 место в номинации "Лучшая идея туристического события". В этом году нам удалось привлечь экспертов форума "Россия вдохновляет на путешествия" для участия в премьерном запуске нашего фестиваля, который запланирован на середину сентября. Наше событие посетит и даст свою экспертную оценку управляющий партнер компании SHARMOL.RU, член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий Игорь Лютенко. Также ждем подтверждения от Геннадия Шаталова и директора по развитию фонда "Уникальная страна" Бориса Липатова. Это очень важно для становления нового событийного проекта", – рассказала Нина Бешенцева.

Всего в мероприятии приняли участие более 320 экспертов и представителей туристической отрасли из 100 городов России и Белоруссии.