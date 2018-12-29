Уровень преступности в Тюмени продолжает снижаться

Фото пресс-службы УМВД России по г.Тюмени

Анализ криминальной обстановки за прошедший год показал, что динамика преступности на территории города Тюмени продолжает сохранять устойчивую тенденцию снижения. К такому выводу пришли участники итогового в 2018 году заседания Общественного совета при УМВД России по Тюмени.

"Основные усилия в этом году были направлены на повышение раскрываемости преступлений, усиление работы по выявлению и пресечению коррупции, обеспечение безопасности граждан на дорогах области. В результате в Тюмени сохранилась стабильная ситуация, не допущено фактов экстремистских и террористических проявлений. Решены многие задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности", - отметил начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин.

Всего на территории города за истекший период 2018 года было зарегистрировано 12687 преступлений (в 2017 году – 13342 факта: - 4,9%). Данные за последние 5 лет свидетельствуют о положительной динамике снижения регистрируемой преступности. Кардинальных изменений в динамике и структуре преступности не произошло.

Более 7500 тысяч преступлений носят имущественный характер, 2500 тысячи зарегистрированных преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, остальная часть составляет преступные деяния средней и небольшой тяжести.

Отмечается существенное снижение количества совершенных убийств -34, разбойных нападений -36, мошенничеств -1623, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков -1154.

В этом году городское УМВД отметило 10-летний юбилей. В качестве примера приведу статистические данные за 2008 год, где количество зарегистрированных преступлений составляло – 24052, из которых 89 убийств, около 400 разбойных нападений, более 1000 квартирных краж. На сегодняшний день количество зарегистрированных преступлений снижено наполовину и составляет – 12687, из которых 34 убийства, 36 разбойных нападений, 253 квартирные кражи.

Если говорить о приближающихся новогодних "каникулах", то стоит обратить внимание на квартирные кражи. Данный период ежегодно характеризуется ростом имущественных преступлений, а вопрос о мерах по обеспечению безопасности собственного жилища от преступных посягательств в новогодние праздники становится все более актуальным.

Во время праздничных мероприятий в Тюмени правоохранители будут нести службу в усиленном режиме . В преддверии новогодних праздников, большую предварительную работу, проверку всех стратегических объектов в регионе проводят все оперативные ведомства. Новогодние праздничные дни – особый период работы и личной ответственности всех руководителей. В областной столице проходит много различных развлекательных мероприятий, спортивных соревнований с участием большого количества людей, в том числе и детей. Безопасность детей должна быть на вашем личном контроле, каждый руководитель и весь личный состав несет персональную ответственность.

В целом, по словам Петра Вагина, уходящий год ознаменовался снижением общего уровня преступности, в частности, сократилось число краж, грабежей и разбоев, что особенно важно для населения. Эти достижения стали возможны благодаря эффективной работе и высокому профессионализму сотрудников.

"Наступающий 2019 год ставит перед МВД России новые задачи по укреплению законности и правопорядка в стране. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и искренне верим в лучшее. При этом помним, что успех достигается в результате напряженного труда", - подытожил он.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Тюмени Александр Пересторонин поблагодарил полицейских и общественников за сплоченную совместную работу и нацелил на продолжение сотрудничества.