Юных тюменцев ждет путешествие в Чудесад

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Праздничные новогодние программы под названием "Путешествие в Чудесад… или Как достать перо Жар-птицы" будут проходить на Цветном бульваре. Каждый участник получит паспорт Волшебника, а 9 января сможет выиграть детский планшет, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Открытие площадки состоится 30 декабря в 14 часов. Именно в этот день ребята получат паспорт Волшебника после того, как пройдут игровую программу. Гостей встретят Богатырь и Любава, знаменитый конь Юлий Цезарь и Избушка на курьих ножках.

Кроме того, участников программы ждет сюрприз. В день открытия будет вскрыта ледяная капсула, которую привез Дед Мороз из Великого Устюга. Именно в ней спрятана тайна как достать перо Жар-птицы.

Праздничные программы будут идти ежедневно, с 30 декабря по 9 января, кроме 1 января, с 14 до 15 часов.