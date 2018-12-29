Тюменцы подарили новогодний праздник детям с заболеваниями крови

14:31 29 декабря 2018
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Фото - https://vk.com/okb1tmn

В Областной клинической больнице №1 провели новогодний утренник для детей с тяжелыми заболеваниями. Настоящая сказка с Дедушкой Морозом и Снегурочкой помогла хоть на время забыть о боли и своем сложном лечении всем малышам.

Праздник маленьким пациентам организовала инициативная группа помощи детям с гематологическими заболеваниями.  Сказку поставила театральная студия "Лаборатория перемен".

Подарками детей порадовали Запсибкомбанк (часть подарков приобретена в рамках гранта "Наш регион"), основатели грузинской закусочной "Баши"Анна и Антон Бакановы, руководитель благотворительного проекта "Секретный ужин" Лидия Носова и другие неравнодушные горожане, сообщили в пресс-службе ОКБ №1.

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Теги: благотворительность , больница , дети , Запсибкомбанк , Новый Год
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