Тюменцев готовы проконсультировать насчет услуг такси

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области открылась горячая линия по правам потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Получить консультацию специалиста можно до 15 января.

Жители Тюменской области могут задать интересующие вопросы в управлении по телефонам: (3452) 20-31-11, 20-22-89, 20-86-66, а также в консультационном центре Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефону (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: пн–чт с 8.00 до 17.00, пт: с 8.00 до 14.30, перерыв: с 12.00 до 12.30.

На время новогодних праздников, с 30 декабря по 8 января, консультации будут осуществляться оперативным дежурным по телефону: 8-908-876-36-60.