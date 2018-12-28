В Тюмени прошел школьный робофест

Городской "Робофест" прошел в Тюмени 27 декабря. Свои инженерные проекты в гимназии №21 защищали 170 школьников.

Знатоки механизмов, программирования и конструирования проходили испытания на 12 площадках. Самые юные участники конкурса − ученики начальных классов – решали олимпиадные задания, а также с помощью роботов соревновались на шорт-треке и кегельринге.

Наибольшую популярность завоевали соревнования по перетягиванию каната. В них поучаствовали три десятка начинающих изобретателей.

"В этом году в программу городского "Робофеста" мы впервые включили состязание экстремальных роботов. С помощью датчиков и манипуляторов они проходили препятствия на специальном полигоне. Участников было немного, однако ребята показали хорошие результаты, а значит, испытание станет традиционным для конкурса", − отметила методист информационно-методического центра Тюмени Ирина Прудаева.

Одним из самых сложных видов состязания стала "Робокарусель". Для этого испытания команда гимназии № 49 разработала сразу три устройства на колёсах: экспедитора, участника эстафеты и машину для игры в городки. Девятиклассник Андрей Евдокимов уже ездил на Всероссийские соревнования с роботом-футболистом, теперь изучает и практикует новые соревновательные направления.

В номинации "Творческий проект" школьники презентовали идеи для упрощения повседневной жизни человека. Дети разработали механического специалиста по изготовлению бутербродов, электрическую мышеловку и автоматическую систему посадки растений. Второклассники из школы № 65 Нихат Ашуров, Константин Селивончик и Варвара Камынина под руководством учителя начальных классов Тамары Середкиной собрали лунную базу. Юные инженеры предлагают использовать спутник Земли для добычи полезных ископаемых. Их работа на конкурсе признана лучшей.

"Мы рассказали судьям, как можно сортировать полезные ископаемые, находить новые минералы и отправлять их на Землю. Труднее всего было придумать механизм для самостоятельного перемещения тележки. Даже собирались с родителями и думали, куда установить двигатель", − рассказала Варвара.

По словам учителя и наставника робототехников Тамары Середкиной, ребята занимаются второй год и нынешний успех - не первый. Недавно мальчики стали победителями в заочном этапе всероссийского конкурса "ИКаРёнок" в категории "Дети с ОВЗ младшего школьного возраста", представив проект "Бабушкин сундук". Если все удачно сложится, поедут в Москву для участия в очном конкурсе.

Ирина Прудаева отмечает, что муниципальный уровень с каждым годом становится более массовым и позволяет посмотреть, какого уровня знания и навыки получают дети в школьных кружках, отобрать лучших для участия в региональном "Робофесте", а он уже скоро - в январе 2019 года.