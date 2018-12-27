В ТИУ запустят шесть новых образовательных программ

Итоги открытого конкурса руководителей образовательных программ подвели в Тюменском индустриальном университете. На нем было представлено девять образовательных программ инженерно-технической направленности, в результате для реализации в опорном вузе было отобрано шесть.

Программы бакалавриата пополнят "Наземные транспортно-технологические комплексы/Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплектов/Организация и технологии автобизнеса" и "Машиностроение/Системы автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства".

Также было отобрано две магистерских программы: "Строительство/ Реконструкция и реставрация зданий и сооружений" и "Технология транспортных процессов/Логистика и управление цепями поставок", а также одна программа специалитета — "Наземные транспортно-технологические средства/Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование".

Как сообщили в пресс-службе вуза, образовательные программы оценивали не только представители университета, но и внешние эксперты, представляющие партнеров вуза: ООО НПЦ "Сибнефтегаздиагностика", ООО "Экс-кран", Союз автотранспортников Тюменской области, ГК "Автоград" и другие.