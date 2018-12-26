В Тюмени начались новогодние уличные гуляния

Фото: ДК "Водник"

Весело и звонко отгремели новогодние уличные гуляния в микрорайонах Мыс и Матмасы. Ни холодный ветер, ни мороз не помешали тюменцам играть, веселиться и танцевать вместе с Зимушкой под задорные песни вокального ансамбля "Русская душа".

Никто не остался без внимания: самые маленькие зрители прокатились на метле самой настоящей Бабы Яги и выучили волшебный Танец-Согревайку,ну а те, кто постарше, с удовольствием состязались в исполнении новогодних песен в честь символа наступающего года и разгадали тайну волшебных штанов Деда-Мороза.

Самой яркой частью мероприятий стало награждение победителей конкурса новогодних игрушек "Новогоднее настроение". Дом культуры "Водник" поздравляет вас, друзья, с наступающим Новым годом и Рождеством! Будьте здоровы и счастливы в новом году!