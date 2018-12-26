Медучреждения Казани заинтересованы в сотрудничестве с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН Тюмени

Руководители крупных медучреждений Казани побывали на прошлой неделе в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Гости познакомились с принципами работы учреждения и рассказали о планах по сотрудничеству.

Напомним, ранее в центре побывала деловая делегация Республики Татарстан во главе с вице-премьером Василем Шайхразиевым. Во время встречи прозвучало общее намерение о выстраивании партнерских отношений. На этот раз представители медицинского сообщества Татарстана более детально познакомились со структурой ФЦН и наметили направления сотрудничества.

О главных принципах работы, уникальных клинических случаях, достижениях в лечении пациентов и обучении молодых кадров рассказали главный врач ФЦН, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Альберт Суфианов и заведующие нейрохирургическими отделениями центра. Увидеть все своими глазами гости смогли во время экскурсии.

Приоритетное направление деятельности Федерального центра нейрохирургии и развития медицины в целом — малоинвазивная хирургия. Современные методы, которые разрабатываются и активно внедряются в центре, позволяют проводить сложные операции через микропроколы, минимально воздействуя на здоровые ткани, сократить срок пребывания пациента в лечебном учреждении и увеличить его реабилитационный потенциал. Врачи ставят перед собой задачу не только вылечить недуг, но и сохранить качество жизни пациента после операции.

"До появления нашего центра о подобной доступности высокотехнологичной медицинской помощи рядовому россиянину приходилось только мечтать. В нашем распоряжении имеется интеллектуальная гибридная операционная, которой нет аналогов в России, да и во всем мире таких операционных не более 20–30 штук. Для нас это настоящий технологический прорыв в области нейрохирургии", — отметил Альберт Суфианов.

Он добавил, что важно увеличить количество пациентов из Татарстана и организовать обучение нейрохирургов из Казани в Федеральном центре нейрохирургии.