Виртуальные экскурсии по городу для тюменцев проведут гиды 55+

Узнать об истории первого русского города в Сибири и осмотреть купеческие особняки и другие местные достопримечательности тюменцы смогут на интерактивной виртуальной экскурсии. Сегодня в 15 часов она пройдет в торгово-развлекательном центре "Кристалл".

В брендированном информационном киоске тюменцы старшего поколения покажут всем желающим лучшие виды города и поделятся интересными историческими фактами. Необходимые знания они получили в рамках проекта "Гиды TMN 55+" Областного геронтологического центра.

Тюменцы учились самостоятельно разрабатывать бесплатные пешие, спортивные, виртуальные и даже экстремальные экскурсии на снегоходах, квадрациклах для семей, гостей города, школьников, членов ветеранских организаций, сверстников, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация социального проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе грантов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Активное поколение".