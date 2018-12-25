У тюменской скорой помощи станет больше машин

В Тюмени станция скорой медицинской помощи получит пять автомобилей класса "Б" в рамках реализации программы "Развитие здравоохранения". Все машины будут предназначены для врачебных бригад скорой помощи.

Каждый автомобиль укомплектован современной аппаратурой и инструментами, позволяющими спасти пациенту жизнь: полуавтоматический дефибриллятор, телекардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких с функцией подачи кислорода одновременно двум пострадавшим и многое другое.

"В оснащении появятся новые электроотсасыватели с бактериальным фильтром, которые работают теперь не только от сети 220 Вольт, но и от бортовой сети автомобиля 12 Вольт, есть у них еще и аккумуляторные батареи. А это значит, помощь будет оперативно оказана в квартире, в машине и на улице", — сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Автопарк скорой помощи в Тобольске пополнится двумя машинами, в Заводоуковске — одной.