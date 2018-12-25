Дорожные службы патрулируют трассы Тюменской области

С приходом холодов только на федеральных дорогах сети ФКУ "Уралуправтодор" было зафиксировано 11 случаев вынужденных остановок автомобилей. В большинстве случаев они произошли из-за поломок транспорта на фоне аномально низких температур.

Так, вчера, 24 декабря на 837-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск помощь потребовалось водителю "КамАЗа", у которого примерзла трубка. На этой же трассе дорожные службы пришли на помощь водителю фуры, у которой замерзло дизельное топливо.

"Подрядные организации, которые занимаются содержанием, ведут круглосуточное патрулирование на дорогах сети "Уралуправтодора". Во время аномальных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в два часа с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи", — сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

Попросить о помощи и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах ХМАО — Югры, Тюменской и Свердловской областей можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

На время сильных холодов водителям советуют исключить поездки на дальние расстояния.