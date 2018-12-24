На тюменских трассах автоинспекторы готовы помочь водителям, попавшим в сложную ситуацию

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Аномальные холода пришли в Тюменскую область, и, по прогнозу синоптиков, задержатся они до середины недели. Тюменские трассы усиленно патрулируют автоинспекторы, чтобы вовремя оказывать помощь автомобилистам, у которых из-за низких температур отказал транспорт.

Так, сегодня на 220-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль "Ниссан" и организовали его буксировку до места ремонта, на 310-м трассы Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе помощь понадобилась водителю автомобиля "Фольксваген". В районе аэропорта Рощино автоинспекторы обнаружили съехавшие в кювет"Жигули". Вернуть автомобиль на дорогу получилось благодаря водителю проезжавшего мимо автобуса, автоинспекторы при этом обеспечили безопасность движения.

Автомобилистам в ближайшие сутки советуют воздержаться от дальних поездок. Если поездку отложить никак не получится, обязательно проверьте исправность всех систем автомобиля перед тем, как выезжать на трассу.

"В случае поломки не надейтесь быстро устранить неисправность только своими силами — просите помощи, сообщите о случившемся в Госавтоинспекцию", — рекомендуют в ГИБДД по Тюменской области.