Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени побывали в гостях у юного пациента

Фото пресс-службы ФЦН

В преддверии Нового года главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, заслуженный врач России, профессор Альберт Суфианов со своими коллегами побывал в гостях у 15-летнего тюменца Артема Корчагина. Два года назад юноша перенес операцию на головном мозге, его избавили от постоянных приступов эпилепсии.

Добрая традиция навещать детей, проходивших лечение в ФЦН, появилась в рамках работы проекта партии "Единая Россия" "Жизнь в ясном сознании", направленного на улучшение условий обследования и лечения больных эпилепсией, проживающих на юге Тюменской области. Цель таких визитов – проследить динамику пациента после лечения и поддержать семью словом и делом.

"Артем родился с детским церебральным параличом. Мы проходили должное лечение, но когда сын пошел в школу, начала проявляться эпилепсия. В подростковом возрасте она обострилась. В сутки происходило до шести сильных приступов. Лечащий врач направил нас в ФЦН в Тюмени. Документы собрали буквально за две недели, и нас сразу пригласили на операцию", – вспоминает мама Артема Венера Корчагина.

В случае с Артемом одна лишь операция не может решить проблему полностью, нужна постоянная реабилитация – лечебная физкультура, массажи, лекарственное лечение для снятия спастики. Врач-невролог, эпилептолог детского отделения центра Ольга Клименко во время встречи с семьей Корчагиных осмотрела Артема и настроила на положительный результат.

"После операции прошло уже два года, и чем больше времени проходит без приступов, тем больше шансов на то, что рецидива не будет. Артем хорошо адаптировался в обществе, не отстал в обучении, продолжает образование и, если он больше будет работать над собой, прогноз хороший, функции можно вернуть", – отметила она.

Пообщавшись с Артемом и его мамой, заведующий организационно-методическим отделом, врач-невролог, к.м.н., председатель регионального отделения Тюменской области Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов предложил помощь специалистов ФЦН. На протяжении нескольких дней реабилитологи центра работали с Артемом в центре, обучали мальчика и его семью реабилитационным мероприятиям.

"Главное в этом деле – заинтересованность пациента. Если в нем сильно желание вести полноценную жизнь, то все получится. Сейчас много компьютерных программ, которые в игровой форме помогут развивать двигательные функции, нужна ежедневная гимнастика. Мы предложим пациенту целый комплекс мероприятий", – подчеркнул Алексей Кудряшов.

Семья Корчагиных тепло приняла гостей, устроила чаепитие и поделилась житейскими историями. Врачи же преподнесли Андрею не только ценные рекомендации, но и новогодний подарок – конструктор. Юноша увлекается сборкой Lego – это полезное хобби для его развития.