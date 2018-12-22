МТЦ "Космос" представил свою интерактивную зону на IGOLKAmarket

15:52 22 декабря 2018
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Фото группы "Дизайн-маркет IGOLKAmarket!" "ВКонтакте"

Бассейн с фасолью для детей и житейские истории о детстве для взрослых подготовил тюменский молодежный театральный центр "Космос" на площадке предновогодней ярмарки IGOLKAmarket, которая проходит 22-23 декабря в Технопарке.

В прошлом году "Космос" поставил детское представление "Космическое путешествие". Бассейн с фасолью — его часть, с которой все желающие смогут познакомиться в эти выходные в Технопарке.

В интерактивной зоне будут также наушники и плееры, в которых — реальные истории из детства тюменцев. Их команда молодежного театрального центра собрала во время кастинга к новому спектаклю-воспоминанию "Внешние побочные", премьера которого состоится 29 декабря, сообщает "Мой портал".

Теги: дети , космос , спектакль , театр , ярмарка
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