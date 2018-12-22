На предновогоднем "Искристом квартирнике" тюменцы споют любимые песни

Предновогодний “Искристый квартирник” пройдет в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 26 декабря, начало в 19:30. Всех желающих приглашают спеть любимее песни.

По традициям квартирника участникам важно соблюдать несколько правил: один человек может спеть только две песни, необходимо выключить мобильные телефоны, не перебивать и не разговаривать во время выступлений и соблюдать цензуру, пишет "Мегатюмень".

"Мы предлагаем гостям согреться за чашкой ароматного чая, насладиться музыкой и поделиться талантом в дружеской атмосфере свободного творчества. Каждый желающий может раскрыть себя и выступить на сцене, для этого нужно более или менее уверенно владеть гитарой. Таким образом, мы хотим привлечь молодежь к творчеству, объединяя людей, любящих живую музыку", — рассказала педагог по гитаре, дипломант бардовских и вокальных конкурсов Анастасия Петрушина.

С собой можно взять гитару, сменку для удобства, новогодние атрибуты, сладости и чай или кофе. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация в комментариях поста.