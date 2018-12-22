Фестиваль "Вектор улиц" вновь пойдет в Тобольске в 2019 году

Творческий фестиваль "Вектор улиц", впервые прошедший в Тобольске в августе уходящего года, имеет все шансы стать традиционным. Организаторы уже планируют провести его летом 2019 года и подали заявку на участие в конкурсе грантов, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".
Проголосовать за "Вектор улиц" можно по ссылке до 23 декабря. Напомним, в рамках прошедшего фестиваля были созданы: неофициальный гимн Тобольска, уникальный принт города с достопримечательностями, 25-метровое граффити, макеты малых архитектурных форм и необычные мусорные баки, абстрактная надпись "Тобольск" с башнями Кремля украсила стену в 10 микрорайоне.
"В августе мы только опробовали этот проект, а в 2019 году хотим ставить больше целей и создать сообщества, чтобы раскачивать творческую индустрию Тобольска. Участники смогут выразить мысли и эмоции через творчество, которое будет находиться в черте города, что сделает Тобольск еще привлекательнее для жителей и туристов", — поделилась Светлана Спехова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.
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