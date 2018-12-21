Для приема цифрового телесигнала тюменцам могут потребоваться общедомовые антенны

Общедомовая антенна и системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания – лучшее решение всех возможных проблем после отключения аналогового телевидения для жителей многоквартирных домов. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" высказала ведущий специалист группы по внешним связям Филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Елена Бабина.

15 апреля 2019 года в Тюменской области будет произведено отключение трансляции федеральных телеканалов в аналоговом формате. Информационный экран о прекращении трансляции будет демонстрироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

"Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна, - пояснила Елена Бабина. - Комнатная антенна в условиях плотной многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема напрямую связано с высотой установки антенны".

Проблему решает система коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания (СКПТ), государственный стандарт которой вступил в силу 1 июля 2018 года. Она обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров и позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания.

Бабина отметила, что СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй – "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".