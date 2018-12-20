Тюменские театры, "Нефтяник" и филармония вновь проведут новогоднюю распродажу билетов

В Тюменском концертно-театральном объединении с 12:00 20 декабря до 20:00 23 декабря снова состоится распродажа. Приобрести билеты на концерты и спектакли с декабря 2018 года по март 2019 можно будет со скидкой от 30 до 50%.

Как сообщили в пресс-службе ТКТО, в акции участвуют Тюменская филармония, Большой Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Дворец культуры "Нефтяник".

30 концертов филармонии, 50 спектаклей драматического театра, 8 мероприятий во дворце культуры "Нефтяник" и 30 спектаклей для юных зрителей в Театре кукол по выгодной цене. Билеты можно приобрести только в кассах учреждений ТКТО. Список мероприятий, участвующих в акции и размер скидки указан в приложении.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко.