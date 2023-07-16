Тюменцам предлагают освободить свои книжные полки

Благотворительная гаражная распродажа состоится 29 июля на фестивале "Пикник книг" на площади Солнца в Тюмени. Инициатива поможет всем желающим собрать средства на благие цели, рассказала создательница книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова.

"В предыдущие разы мы поддерживали такие социальные инициативы, как приют домашних животных "Лучший друг" и центр помощи и реабилитации переживших насилие "НеТерпи". В этот раз мы проводим гаражку в поддержку нас самих. В конце августа мы неожиданно для нас самих переезжаем на новое место и нам очень нужна поддержка городского сообщества. Для нас это возможность продолжить работать как единственный независимый книжный в Тюмени, для горожан — шанс найти необычную, редкую книгу", — рассказала она.

Сбор книг продлится по 27 июля в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к. 1) и библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1).



На гаражную распродажу принимаются книги в хорошем состоянии — художественные, научно-популярные, детские, комиксы, зины, изданные, начиная с 2000 года, сообщила Тюменская линия.