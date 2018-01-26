Тюменская филармония проведет распродажу абонементов сезона 2018/2019

В первые дни февраля Тюменская филармония презентует абонементы нового концертного сезона 2018/2019. Акция пройдет в рамках всероссийского старта продаж абонементов. Вместе с Тюменью представят слушателям новые программы Москва, Екатеринбург, Омск, Челябинск и другие крупные города России.

В концертном сезоне 2018/2019 Тюменская филармония предлагает 33 цикла концертов. В планах — концерты симфонической музыки, серия ночных концертов Тюменского филармонического оркестра, программы хоровой капеллы Тюменской филармонии, джаз, балет, вокальное искусство и органная музыка.

1 и 2 февраля тюменцы смогут купить абонементы со скидкой 25%. Слушателей будут ждать в фойе первого этажа с 10:00 до 20:00. Абонементы будут доступны и на сайте Тюменской филармонии.

Традиционная весенняя ярмарка пройдет в филармонии с 13 по 15 апреля. На ней скидка также составит 25%. Следующая возможность приобрести абонементы по меньшей цене представится лишь осенью. С 14 по 16 сентября скидка составит 20%.

В Тюменской филармонии обращают внимание, что 1 и 2 февраля к продаже будут доступны исключительно абонементы нового сезона, составить личный филармонический абонемент слушатели смогут на весенней ярмарке.