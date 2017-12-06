Тюменское концертно-театральное объединение объявило распродажу билетов

Билеты на концерты и спектакли тюменцы смогут приобрести за полцены в день распродажи, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В тюменском драмтеатре скидка 50% будет действовать на следующие спектакли: "Мольер" (19.01.2018), "Три товарища" (20.01.2018), "Пули над Бродвеем" (21.01.2018), "Анна Франк" (30.01.2018), "Господа Головлевы" (31.01.2018).

Также акция действует на премьерный новогодний спектакль "Стасик, играй!", который состоится с 26 по 28 декабря.

Тюменский театр кукол предлагает со скидкой билеты на спектакли выходного дня, которые пройдут с 16 декабря по 25 февраля 2018 года.

В ДК "Нефтяник" скидка распространяется на концерты:

19 декабря в 19:00 - "Зимний разгуляй" - Новый год в стиле русских вечёрок!

26 декабря в 19.00 - "Огни большого города"- светлая история мегаполиса.

28 декабря в 19:00 - "Всё будет Джаз". Весь вечер для вас на сцене - Джаз-оркестр "Золотая труба"!

Билеты можно приобрести в кассах с 10.00 до 20.00 или приобрести билеты со скидкой онлайн с 00.00 до 23.59 на сайте.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.