ТюмГУ запустил "умную" систему для привлечения талантливых школьников

Проект "Бонусная карта ТюмГУ", стартовавший в октябре 2018 года, помогает школьникам зарабатывать бонусы, которые можно будет обменять на дополнительные баллы при поступлении в Тюменский госуниверситет.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций вуза, сегодня в проекте участвуют более 3 тысяч человек из 10 регионов России. В специальном мобильном приложении регистрируются ученики 6–11-х классов, прямо в гаджете им предлагаются на выбор разные "активности": от предметных олимпиад, конкурсов и лекториев в вузе до всероссийских интеллектуальных игр и творческих мастерских.

За успешно пройденные испытания участник получает баллы на индивидуальный счет по штрих-коду. Все результаты мероприятий заносятся в электронную базу. Чем чаще участвуешь, тем больше шансов на бонусы. Каждую "заработанную" интеллектуальным трудом тысячу бонусов можно обменять на один дополнительный балл ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ.

Например, областная олимпиада по психологии для школьников может принести от 30 до 100 бонусов. За некоторые достижения и программы можно набрать сразу четыре тысячи бонусов и больше.

Максимум такая "игра" может принести абитуриенту 10 дополнительных баллов. Это уже официально прописано в правилах приема. Кроме того, ребятам доступны и другие награды: путевки в губернаторские школы, сертификаты на образовательные курсы. В планах разработчиков (молодых инженеров, выпускников ТюмГУ) – использовать анализ "больших данных" для того, чтобы собирать и обрабатывать "цифровой след" каждого участника проекта. В каких образовательных "активностях" он участвует чаще всего, чем интересуется, где себя пробует. И на основе этих данных, полученных из цифрового мира, выстраивать с каждым ребенком индивидуальную траекторию развития.