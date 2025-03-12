ТюмГУ 6 апреля проведет день открытых дверей

Тюменский госуниверситет готов показать свой новый главный корпус будущим абитуриентам - их ждут 6 апреля к 11:30 по адресу: улица Республики, 9.

"В программе много живого общения и полезной информации о поступлении, образовательной модели, направлениях и программах подготовки. Участников ждут интерактивные площадки, мастер-классы, викторины и экскурсии", - сообщается в соцсетях вуза.