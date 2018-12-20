Канадское образование помогает остаться за границей на постоянное место жительство

Получая образование в Канаде, иностранные студенты имеют высокие шансы на то, чтобы остаться здесь на постоянное место жительства и построить успешную карьеру.

Чтобы претендовать на постоянное место жительство, канадские власти разработали поэтапную схему для иностранных студентов. Для начала необходимо получить разрешение на учебу (Study Permit) для обучения на очной (дневной) форме в колледже или университете Канады. Затем иностранные студенты имеют право на получение разрешения на работу после окончания вуза — Post-Graduation Work Permit. И, наконец, студенты и выпускники могут использовать весь полученный опыт работы и учебы в Канале, чтобы претендовать на постоянное место жительства (Permanent Residency).

Схема логичная и при ответственном подходе вполне реализуемая. Однако в некоторых вопросах, например, в оформлении необходимых документов и поиске подходящего жилья, может потребоваться помощь опытных специалистов. Юридическим сопровождением россиян, желающих отправиться в Канаду в поиске перспектив, занимается международное агентство по вопросам иммиграции "Better Life".

В команде агентства — квалифицированные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы, которые работают индивидуально с каждым клиентом, что позволяет увеличить шансы на иммиграцию. "Better Life" взаимодействует с клиентом с первого дня "знакомства" и сопровождает его по всем вопросам 24 часа в сутки до тех пор, пока это будет необходимо.