Тюменцы прошли курсы повышения грамотности в сфере ЖКУ

Образовательный проект "Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг" завершился в Тюменском индустриальном университете. С марта 2018 года преподаватели ТИУ и приглашенные эксперты рассказывали заинтересованным тюменцам об устройстве сферы ЖКХ и основах эффективного управления собственным имуществом.

После курса из 36 занятий слушатели прошли итоговое тестирование. Участники показали высокий уровень знаний, многие допустили от одной до трех ошибок в ответах на двадцать вопросов. Свидетельства о повышении квалификации в области ЖКХ получили свыше ста человек.

"Наши преподаватели плотно с вами работали, учли все пожелания, которые появились по итогам первого образовательного курса. Надеюсь, обратная связь будет и в этом году. Мы будем продолжать повышать грамотность населения. Возможно, это будет формат дистанционных лекций, чтобы можно было узнавать информацию, не выходя из дома", — рассказал директор строительного института ТИУ Александр Набоков.

Как сообщили в пресс-службе вуза, проект "Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг" реализуется в ТИУ второй раз в сотрудничестве между Тюменской городской думой, администрацией Тюмени, партией "Единая Россия", Тюменским городским общественным движением "За развитие самоуправления в жилищной сфере "Управдом" и Тюменским индустриальным университетом.