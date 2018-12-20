Салон "Anna Mancini" представил тюменцам коллекцию столичного бренда "Gutseriev & Maximova"

Фото предоставлено Домом меховой моды «Anna Mancini»

Закрытое мероприятие, посвященное приезду столичного бренда "Gutseriev & Maximova" ("Гуцериев и Максимова") с новой коллекцией сезона 2018/19, состоялось в Доме меховой моды "Anna Mancini". На фоне новогодних декораций гостям были представлены по-настоящему элегантные меховые изделия мужской и женской серий.

Идеальная посадка, чётко выверенные силуэтные линии, необычные детали и безупречный комфорт - все это смогли не только увидеть, но и примерить, прочувствовать и приобрести гости мероприятия.

Доступ к роскошной коллекции, каждое изделие которой имеет пожизненную гарантию от "Гуцериев и Максимова",можно получить в салоне "Anna Mancini" (ул. Водопроводная, 16) до 21 декабря.Многие из представленных моделей отшиты в единственном экземпляре.

В преддверии Нового года Дом меховой моды "Anna Mancini" дарит до -50% на всю коллекцию. В салоне можно создать полный образ и приобрести уникальные изделия.

Также "Anna Mancini" предоставляет весь спектр услуг по подбору, пошиву, уходу, экологической чистке и сервисному обслуживанию изделия на весь гарантийный срок.

"Anna Mancini" – это качество, красота и роскошь в каждом изделии, высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход!