Индустрия моды пополняется тюменскими именами

Модному тюменскому пространству "Смыслы" исполнился 1 год. Оно объединило лекторий, подиум и магазин. Десятки тюменских модельеров и дизайнеров представляют здесь одежду и аксессуары собственного производства.

- Нынешний концепт-сторе - это правопреемник нашего проекта "Улица российских дизайнеров", в котором мы одними из первых сделали ставку на местных модельеров, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. - За это время мы еще больше убедились в правильности изначальной идеи - продавать, выставлять и показывать товары исключительно российских дизайнеров, среди которых большая часть представляет Тюмень. Параллельно мы ставили еще одну задачу - продвижение наших товаров на рынке. Шансов пробиться в модной индустрии в команде гораздо больше. Особенно приятно, что за год появились новые тюменские имена.

В формате Concept store также предусмотрены встречи с известными людьми (причем не только из мира моды), проведение обучающих семинаров об искусстве и дизайне, а также совместные с тюменскими развлекательными заведениями показы модных коллекций.

- Наш город привлекателен для модной индустрии. Модные сезоны "Нехолодно" стали уже одной из визитных карточек города. К нам стремятся попасть дизайнеры из Екатеринбурга, Москвы, Питера, Хабаровска, Владивостока, хотя основу нашего модного пространства все равно составляют тюменцы. Может самих брендов и стало меньше, но оставшиеся, среди которых можно выделить Amies (Ами), Нарядно, E’den, Mine Crush, G.O. Brand, Varvara Trend, - пояснила управляющий Concept store "Смыслы" Оксана Филиппова.

Департамент потребительского рынка администрации г. Тюмени.