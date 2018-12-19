Здоровье в подарок: тюменцы могут подарить близким сертификаты на медицинские услуги

Фото предоставлено центром "Главное здоровье"

Здоровье – лучший подарок родным на любой праздник. Для тех, кто хочет позаботиться о самочувствии близких, первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" подготовил специальное предложение – подарочные сертификаты на прохождение комплексной диагностики, курса терапии и пищевого теста.

Залог хорошего самочувствия – регулярная профилактика и своевременная диагностика возможных проблем. Пройдя комплексную диагностику, всего за 2,5 часа пациент узнает все о своем здоровье. В ходе исследования специалисты определят наиболее поврежденные органы и системы организма, смогут выявить первичный очаг как очевидных, так и скрытых заболеваний до проявления клинических симптомов, поставить точный диагноз даже в самых сложных случаях. Установить наследственную предрасположенность к каким-либо заболеваниям также позволит комплексная диагностика. Точность обследования составляет до 98%.

По окончании диагностики врач выпишет заключение, в котором подробно опишет состояние организма, даст рекомендации по терапии и профилактике. Процедуру рекомендуется проходить раз в год, чтобы отслеживать изменения в динамике. В центре "Главное здоровье" можно приобрести подарочный сертификат на прохождение комплексной диагностики.

В свою очередь, опираясь на точные диагностические данные, врачи центра выстраивают наиболее эффективную схему лечения пациента. Разобравшись с истинными причинами, здесь смогут вылечить даже хронические заболевания. Центр "Главное здоровье" помогает справиться с аллергией, проблемами кардиологического, гинекологического, урологического и эндокринологического профиля. Развито в центре и направление педиатрии. Подарочный сертификат на прохождение курса терапии, состоящего из 10 сеансов, станет для многих счастливой возможностью избавиться от болезни.

Кроме того, среди тюменцев пользуется спросом уникальное обследование на пищевую непереносимость продуктов, так называемый пищевой тест. Подарив подарочный сертификат на прохождение данного обследования, вы подарите человеку возможность разобраться в том, как те или иные продукты влияют на функционирование его организма. Не секрет, что неправильный рацион является корнем многих проблем со здоровьем. Пройдя пищевой тест, пациент получит список из 800 продуктов, разделенных на три группы: рекомендованные для него, не рекомендованные и возможные к употреблению время от времени. Получив консультации врача-диетолога, нутрициолога и эндокринолога, обследуемый сможет кардинально изменить взгляд на свое питание, улучшить здоровье и физическую форму. Подарите близким заботу!

Подробнее об услугах и подарочных сертификатах можно узнать на сайте: https://glavnoezdorov.ru/

Центр интегративной медицины "Главное здоровье" расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 5. Телефон для справок: +7 (3452) - 56-82-88