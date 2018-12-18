Тюменцы узнают об особенностях местного деревянного зодчества

Последняя лекция в рамках цикла "История градостроительства и архитектуры Тюменской области" пройдет в Музейном комплексе Словцова 20 декабря. Архитектор Валерий Кулачковский расскажет о памятниках архитектуры Тюмени, в частности о деревянном зодчестве.

На предыдущих лекциях цикла тюменцы узнали об истории Зауралья и рождении первых сибирских городов, планировке и архитектурном наследии Тобольска, развитии планировочной структуры Тюмени и о ряде памятников архитектуры областного центра.

Начало лекции в 18 часов, вход свободный. Место проведения: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Валерий Кулачковский — почетный архитектор России, доцент кафедры архитектуры и дизайна ТИУ, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТГИК, с 1996-й по 2002 год — главный архитектор Тюмени.