Альберт Суфианов: зарождается новая специальность — специалист по основанию хирургии черепа

Фото пресс-службы ФЦН

В российской медицине зарождается новая специальность — специалист по хирургии основания черепа. Об этом на международном образовательном курсе "Хирургия лицевого нерва" заявил главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Альберт Суфианов. Курс из общего числа конференций был 24-м по счету и последним в 2018 году.

Образовательный курс "Хирургия лицевого нерва" прошел на базе ФЦН в Тюмени 13–14 декабря при участии приглашенных спикеров из Польши — профессора, заведующего кафедрой отоларингологии Варшавского медицинского университета, члена Европейского общества хирургии основания черепа Казимира Немчика и доцента кафедры отоларингологии Варшавского медицинского университета, заведующего детским отделением отоларингологии Варшавского медицинского университета Роберта Бартошевича.

Курс стал не только международным, но и междисциплинарным, собрав в Тюмени специалистов разных направлений — нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, косметологов, пластических хирургов и отоларингологов.

С лекциями также выступили представители Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и Федерального центра нейрохирургии г.Тюмени.

В начале курса профессор Каземир Немчик в знак большого уважения и признания профессиональных заслуг мэтра нейрохирургии Альберта Суфианова вручил ему символическую статуэтку от Европейского общества хирургии основания черепа.

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Рассмотрев хирургическую анатомию височной кости, лицевого нерва, лица и шеи, участники приступили к мастер-классу по диссекции височной кости, который провели в кадаверной лаборатории Альберт Суфианов, Роберт Бартошевич, профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Иса Мухамедов и врач-оториноларинголог ФЦН г.Тюмени Андрей Ковалев.

Казимир Немчик представил польский опыт диагностики и лечения болезни Меньера, а также рассказал об изменении направления лицевого нерва в хирургии основания черепа.

"Большое спасибо всем за активное участие в лекциях и мастер-классах. Альберт Суфианов смог собрать на этом курсе врачей разных специальностей, и таким образом мы можем видеть, как на стыке направлений формируется новая специальность — специалист по хирургии основания черепа. Все, что здесь показывают — это действительно очень серьезная работа", — отметил Казимир Немчик. "Мой коллега, Казимир Немчик, уже был в ФЦН и после этого сказал, что я тоже обязательно должен здесь побывать. Спасибо не только за возможность представить наш опыт, но и самим научиться новому. Мы посмотрели, как работают российские врачи, и многое из увиденного сможем применить в своей клинике в Польше", — Роберт Борташевич.

Образовательный курс также включал мастер-класс по методам нитевой подтяжки лица. Это эффективный метод социальной реабилитации пациентов с повреждением лицевого нерва как вследствие заболеваний, травм и их последствий, так и вследствие ятрогенных причин.

"Для нас было необходимо поделиться данной методикой. Если бы неврологи, наблюдающие пациентов в поликлиниках, знали о ней и своевременно отправляли пациента на коррекцию, эффект был бы намного выше. Однако пока такие пациенты, находящиеся на инвалидизации, по 5–10 лет борются своими силами, в результате выпадают из социальной жизни, запускают болезнь. Общими усилиями нам будет проще им помочь. Получить помощь больные могут в рамках социальной программы", — подчеркнула врач-косметолог, главный врач косметологического центра Есфирь, тренер нитевых методик Викторина Чахмахчева.

Так сложилось, что многие из тех, кто уже проходил обучение в стенах Федерального центра нейрохирургии Тюмени, стараются приезжать сюда вновь и вновь. И прошедший курс по хирургии лицевого нерва для некоторых участников был не первым.

"Я уже принимал участие в курсах на базе ФЦН Тюмени. Хочу сказать большое спасибо организаторам и лекторам. Вы повышаете планку стандартного образования, благодаря этому мы становимся ближе к своей профессии", — сказал студент пятого курса Уральского государственного медицинского университета Андрей Берсенев. "Это уникальное место, где приятно как выступать, так и работать. У меня появился единственный вопрос к самой себе: "Почему я раньше не приезжала сюда?", - поделилась врач-оториноларинголог, врач-челюстнолицевой хирург НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Маргарита Калинина.

Подводя итоги курса, главный врач ФЦН г. Тюмени Альберт Суфианов вручил участникам сертификаты о прохождении обучения, поблагодарил гостей и немного рассказал о планах.

"Наши гости в очередной раз нас порадовали — от души делились всеми секретами, все показывали, я сам для себя многое узнал, так что мне очень понравилось. Это был полезный курс на стыке трех специальностей. С профессором Казимиром Немчиком, я думаю, нам стоит написать совместный труд по доступу к средней черепной ямке", — подытожил Альберт Акрамович.

Организаторами курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, компания АПТОС и косметологический центр "Есфирь".