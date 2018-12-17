В ТРЦ "Колумб" откроется мультибрендовый магазин корейской косметики

Мультибрендовый магазин корейской косметики KEAUTY откроется 21 декабря в Тюмени в ТРЦ "Колумб" (Московский тракт, 118, 1 этаж). Торжественное мероприятие начнется в 12:00.

В одном месте будут представлены 30 популярных корейских брендов. Не секрет, что корейская косметика пользуется сегодня высоким спросом благодаря своей эффективности, натуральности и гибкой ценовой политике.

Корейские производители удачно сочетают восточные традиции с прогрессивными технологиями. В магазине KEAUTY можно найти косметические средства из разных нишевых сегментов: от недорогих тканевых масок для лица до высокотехнологических разработок профессионального уровня.

KEAUTY обладает исключительным правом на продажу на территории России таких знаменитых корейских брендов как The Saem, Secret Key, Anskin, Berrisom, Lioele, Baviphant, Welcos, Milatte, The Yeon.

Прямые поставки от производителей гарантируют высокое качество и оригинальное происхождение продукции и полностью исключают возможность продажи просроченного или поддельного косметического средства.