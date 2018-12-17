Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев в зимнюю сказку

Фото пресс-службы ТПМО

Археологический музей-заповедник, расположенный на 23-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск, приглашает тюменцев окунуться в праздничную атмосферу.

Здесь можно провести время весело всей семьей. На территории заповедника возводят настоящий снежный городок с горкой, лабиринтом и сказочными фигурами. Гостей приглашают прогуляться по зимним лесным дорожкам, подышать свежим воздухом и, конечно, принять участие в мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19".

Подробнее о мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19" можно узнать здесь.