Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев в зимнюю сказку

Археологический музей-заповедник, расположенный на 23-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск, приглашает тюменцев окунуться в праздничную атмосферу.
Здесь можно провести время весело всей семьей. На территории заповедника возводят настоящий снежный городок с горкой, лабиринтом и сказочными фигурами. Гостей приглашают прогуляться по зимним лесным дорожкам, подышать свежим воздухом и, конечно, принять участие в мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19".
Подробнее о мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19" можно узнать здесь.
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