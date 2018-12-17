Тюменцев приглашают в школу юных краеведов

Фото: пресс-служба дворца "Пионер"

В рамках 75-летия Тюменской области на базе дворца творчества и спорта "Пионер" начинает работу школа юных краеведов.

Тюменским школьникам предложат взглянуть на историю края как на историю населяющих его этносов. Ребят обучат работе с письменными и печатными источниками. Практические занятия с ними проведут архивисты государственного архива Тюменской области и других местных архивов, а также библиотековеды и библиографы Тюменской областной научной библиотеки. На встречах с режиссерами и авторами киноработ школьники узнают об истории края в документальном кино. Также юных краеведов будут готовить к экспедиционной работе, рассказали в пресс-службе дворца "Пионер".

Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо отправить заявку с указанием ФИО, школы, класса, контактных данных (телефон и e-mail) на адреса: fielsergiusz@yandex.ru, filsg@pioner72.ru и прийти 20 декабря в 15.00 в конференц-зал Центра туризма и краеведения ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер" ( ул. Перекопская, 34).