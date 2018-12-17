В Тюмени откроется пункт обогрева для бездомных

Пункт обогрева для бездомных откроется в Тюмени 19 декабря по адресу улица Коммунистическая, 70. Кроме ночлега здесь будут организованы санитарная обработка и горячий ужин для людей без определенного места жительства. Также бездомным будет оказываться содействие в получении медицинской помощи и социального сопровождения. Единовременно в пункте, оборудованном автономной тепловой установкой, смогут пребывать тридцать человек.

Открытие палатки пройдет в рамках праздника добра и милосердия, который ежегодно проходит в день Святителя Николая Чудотворца Мирликийского. Начало мероприятия в 12 часов, в 15 часов начнется торжественная часть, во время которой пункт освятит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Всех гостей праздника ожидает концертная программа от волонтеров и чаепитие.

"Каждый сможет внести свою лепту в помощь людям без определенного места жительства и приобрести изделия ручной работы на благотворительной ярмарке, принести подарки для подопечных центра или сделать пожертвование", — рассказывают в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

По словам директора центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрея Якунина, пункт обогрева необходим тем лицам без определенного места жительства, которые считают для себя более комфортным пребывание на улице, ничего не предпринимают, чтобы изменить свою жизнь, и обращаются за помощью только во время холодов. Размещение пункта на территории центра "Милосердие" и Областного центра социальной адаптации и ресоциализации дает дополнительные возможности оказания помощи этим людям. Кто-то из них после беседы с психологом и социальным работником может принять решение получить помощь в полном объеме и начать изменения в жизни.

Пункт обустроен на средства субсидии, предоставленной департаментом социального развития Тюменской области по программе поддержки НКО на конкурсной основе.