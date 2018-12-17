В Уватском районе отремонтируют 7 км дорог в 2019 году

Семь километров автомобильных дорог планируется отремонтировать в 2019 году в Уватском районе Тюменской области, в том числе один километр ул. Пионерской в Туртасе, пишет "Тюменская линия".

В этом году в муниципалитете было отремонтировано 10 километров автодорог. На содержание местных автодорог было направлено 9,4 миллиона рублей. В рамках улучшения дорожной инфраструктуры в селах района, отремонтирован тротуар в Мугене по ул. Центральной. Оборудованы остановки в дер. Яр по ул. Молодежной и с. Уки по ул. Луговой. Обустроены автостоянки в Туртасе около дома культуры и Ивановке около школы, пешеходный переход в Нагорном по ул. Школьной.