"Елочка на элеваторе" почти 30 лет радует жителей Ялуторовска

Десятиметровая иллюминация в виде елки на башне элеватора в Ялуторовске – необычный символ Нового года, который около 30 лет придумал директор одного бывшего Комбината хлебопродуктов Александр Федоровских, положил начало традиции праздничного оформления предприятий в городе.

"Около 30 лет назад я по долгу службы часто ездил в командировки, видел в других городах и световую рекламу, и праздничную иллюминацию, которой в Ялуторовске в помине не было, - вспоминает события практически 30-летней давности Александр Федоровских. – И я решил, что нам в городе тоже нужно такое украшение, тем более что на носу был Новый год. Решил, что ёлочка будет в самый раз".

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", сегодня елочка выложена из светодиодного кабеля – дюралайта, а изначально вся состояла из множества лампочек. В то время проблемой было достать цветные лампы, поэтому использовали обычные прозрачные, их красили вручную гуашью и покрывали сверху строительным лаком. С установкой ели на башню элеватора также пришлось повозиться.

"Представляете, высота рабочей башни элеватора 64 метра, и ёлку надо как-то крепить, а там ни лестницы, ничего нет, каркас ёлки с лампами спускали и фиксировали на тросах. Да ещё и в сильный мороз! Рабочие возмущались: "Директор опять что-то придумал, а нам делать!", – говорит Александр Васильевич Федоровских. - Зато результат понравился всем. И уже после этого появилась иллюминация на другом промышленном гиганте города - Молочно-консервном комбинате, начались конкурсы на самое красиво оформленное огоньками предприятие, появились гирлянды на улицах".