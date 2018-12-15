Александр Моор дал старт Кубку России по киберспорту в Тюмени

Фото организаторов турнира

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественном открытии гранд-финала Кубка России по киберспорту, который стартовал в Тюмени 15 декабря. Он отметил уникальность проведения международного турнира в нашем регионе.

"Впервые в истории российского киберспорта гранд-финал Кубка России проходит за пределами столицы. Нам очень приятно, что местом его проведения был выбран город Тюмень. Для нас это большая честь и большая ответственность", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор напомнил, что впервые массовые киберспортивные мероприятия проходили в Тюмени в 2017 году. С тех пор проделана большая работа по дальнейшему развитию этого направления в регионе. "В марте 2018 года состоялся большой тюменский киберфестиваль, на котором присутствовали спортсмены из 87 городов России, пяти стран, а в целом площадку посетили более шести тысяч человек", - сказал губернатор.

В рамках Гранд-финала Кубка России в Тюмени собрались лучшие киберспортсмены России, которые прошли непростой отбор: больше 27 тысяч человек претендовали на участие.

Губернатор выразил благодарность Федерации компьютерного спорта России и лично президенту Дмитрию Смиту за то, что гранд-финал проходит в областной столице. "Это только начало нашего совместного пути", - резюмировал глава региона и пожелал киберспортсменам удачи.

После официального открытия турнира Александр Моор и Дмитрий Смит отправились на экскурсию по площадке, где проходит соревнование, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Гранд-финал Кубка России по киберспорту проходит 15 и 16 декабря в Легкоатлетическом манеже. Лучшие команды и игроки соревнуются в дисциплинах Dota 2, Hearthstone, Clash Royale и Starcraft 2. Призовой фонд составляет 3,5 млн рублей. Зрители смогут наблюдать за захватывающими боями онлайн или на самих площадках, где также можно поучаствовать в конкурсах и посетить интерактивные зоны.