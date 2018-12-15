Тюменские медики-волонтеры получили награду за успешную профилактическую работу

Тюменские волонтеры вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов в сфере профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни в номинации "Успешная практика проведения профилактической работы с населением".

Участие в конкурсе, приуроченном к Году добровольца (волонтера) в России, принял медико-социальный волонтерский отряд Тюменской области. Добровольцы представили проект "Зубные феи – детям и молодым родителям", направленный на формирование у детей дошкольного и школьного возраста осознанных, прочных знаний и навыков правильной индивидуальной гигиены полости рта, а также на раннюю профилактику стоматологических заболеваний.

Основными критериями проектов были креативность, актуальность, эффективность, ориентированность на молодежь, практическое применение, масштабность, профессионализм. Конкурс проходил по шести номинациям, всего в оргкомитет поступило более 200 инициатив со всех регионов России. Волонтеры представляли программы по укреплению здоровья молодых мам и семей, профилактике наркомании и диабета, спортивные игры, комплексы по сохранению здоровья в студенческом и школьном сообществе и другие, пишет ИА "Тюменская линия".