В школах Казанского района внедряют новый подход к организации питания

Проект по централизации и индустриализации школьного питания реализуется в Казанском районе в этом учебном году. Он предполагает долгосрочный процесс производственно-логистической системы по выпуску готовых рационов высшего качества, их транспортировке и подачи в горячем, свежем виде.

Как рассказала начальник отдела образования районной администрации Елена Ломовицкая, в будущем школы придут к компьютеризованному контролю и учету движения продукции, использованию герметичных порционных упаковок.

Одна из задач проекта – сокращение энергозатрат и избавления от неэффективного штата низкоквалифицированных работников. Участникам этого процесса предстоит вывести техническое и технологическое оснащение централизованного пищеблока на качественно новый современный уровень.

На первом этапе удалось организовать комбинат школьного питания. Реализует проект одна из инициативных и успешных предпринимателей района Лидия Миллер, которая для этих целей создала НКО. По словам председателя районной Думы, директора местной школы Ольги Собяниной, инициативу поддержали глава администрации и депутаты районной Думы.

"Традиционно муниципалитет создает равные для всех возможности: дерзай, пробуй! Глава района и депутатский корпус систематически работают над совершенствованием условий инвестиционной привлекательности, в том числе, вложений в социальную сферу. Частные инвестиции работают у нас еще в одном проекте для подростков "Поверь в себя". Думаю, что подобные социально-значимые инициативы будут расти, поскольку жители нашего района люди творческие, неравнодушные", - подчеркнула она.

По мнению мамы казанской школьницы Марии Самуленко, реорганизация школьного питания направлена на повышение качества блюд, сбалансированность меню, культуру здорового питания. Специалисты областного Центра технологического контроля разработали для детей несколько вариантов меню, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья. А со следующего года родители в "Электронной школе" смогут сами выбирать для своего ребенка вариант меню на неделю с информацией о стоимости и сами оформлять заказы, пишет "Тюменская область сегодня".