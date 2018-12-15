Врачи спасли тюменца, страдающего редчайшим заболеванием

36-летний житель Тюмени обратился в ОКБ№2 с жалобами на удушье. Врачи диагностировали у пациента редчайшую патологию - альвеолярный протеиноз – заболевание, встречающеея в одном случае на пять миллионов человек, рассказали в пресс-службе больницы.

При данной патологии в альвеолах лёгких скапливается избыток особой эмульсии – сурфактанта, который заполняет альвеолы, уменьшая жизненную ёмкость лёгких, что приводит к развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности вплоть до летального исхода.

В больнице пациенту провели высокообъемный лаваж (промывание) лёгких - единственный эффективный метод лечения заболевания, позволяющий замедлить прогрессирование дыхательной недостаточности.

До этого такую процедуру в больнице не выполняли. Процедуру провела бригада под руководством врача-анестезиолога-реаниматолога Игоря Панова. Врачам удалось

выполнить поочерёдное промывание лёгких, в чем помогло современное наркозно-дыхательное оборудование. Недавно за счет средств областного бюджета в клинику поставили аппараты искусственной вентиляции лёгких экспертного класса. Как пояснил Игорь Панов, они позволяют устанавливать индивидуальный режим дыхания на основе физических свойств лёгких, что повышает безопасность медицинского вмешательства для пациента.

Процедуру больной перенёс удовлетворительно. После трёх недель в стационаре, он был выписан на амбулаторное лечение с положительной динамикой: исчезла одышка, а насыщение крови кислородом возросла почти до 97%. Через три месяца тюменца ждёт повторное обследование в ОКБ №2.