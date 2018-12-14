Чаще всего на сайте госуслуг тюменцы ищут информацию о лицевом счете в Пенсионном фонде и проверяют школьные дневники

85 % жителей Тюменской области зарегистрированы на сайте госуслуг. В честь 9-летия портала Ростелеком проанализировал, какие услуги у жителей региона более востребованы и составил топ-5.

15 декабря свой девятый день рождения отмечает Единый портал государственных услуг РФ. По статистике "Ростелекома" – единственного исполнителя работ по созданию инфраструктуры электронного правительства – в Тюменской области статус "электронного гражданина" имеют почти 85 % населения региона в возрасте от пятнадцати лет. "Электронные граждане" могут удаленно записаться на прием к врачу, проверить начисления в пенсионном фонде, наличие задолженностей и штрафов, открыть собственный бизнес и другое.

Наибольшей популярностью у жителей региона пользуется услуга "Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ" (более 100 тысяч заявлений в год).

Второй по популярности является услуга "Регистрация транспортных средств" (почти 45 тысяч запросов).

На третьей позиции наиболее востребованных электронных госуслуг находится "Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования" - (более 32 тысяч уведомлений).

В число наиболее востребованных услуг входят "Замена водительского удостоверения при истечении срока его действия либо при подтверждении наличия у водителя транспортного средства" (более 28 тысяч запросов) и "Регистрация гражданина по месту жительства" (почти 26 тысяч заявлений).

"С каждым годом тюменцы все активнее пользуются возможностью удаленного взаимодействия с органами власти. Если в 2017 году на портале госуслуг было зарегистрировано 756 тысяч жителей Тюменской области, то в этом году количество "электронных граждан" достигло на территории почти 930 тысяч, – комментирует Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком". – Для получения госуслуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации, получение расширенного спектра услуг на портале требует подтверждения учетной записи в ближайшем салоне "Ростелекома" или в МФЦ".

Из региональных сервисов, доступ к которым открывает учетная запись портала Госуслуг, самыми популярными у тюменцев в 2018 году стали: "Представление информации о текущей успеваемости учащегося" (более 10 миллионов обращений) и "Прием заявок (запись) на прием к врачу" (более 3,3 миллионов записей).

"Аутентификация пользователей с помощью учетной записи портала Госуслуг используется для большинства региональных электронных сервисов, в том числе АИС "Электронная школа", Портал услуг Тюменской области, мобильные приложения. Данный подход позволяет обеспечить единообразие и удобный доступ граждан ко всем электронным ресурсам, как к федеральным, так и региональным, всего по одной паре "логин-пароль". В текущем году у жителей, имеющих ЕСИА, появилась возможность направления обращений в адрес региональных органов власти с Портала услуг Тюменской области. При этом, доступно получение статусов о ходе рассмотрения заявления и ответа в электронном виде", - отмечает Мария Рудзевич, директор Департамента информатизации Тюменской области.

Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО "Ростелеком" назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 — 2020 годы)". "Ростелеком" обеспечивает работу единого портала госуслуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной справочной информации и единой системы идентификации и аутентификации.