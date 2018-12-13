Три тысячи школьников станут участниками фестиваля "Я люблю науку"

Фото - из архива https://vk.com/tob_prom

Более 3 000 школьников Тюмени примут участие в фестивале "Я люблю науку" 14-15 декабря в школе №94. Юные тюменцы будут изучать стратегии ведения математических игр, решать механические головоломки, собирать роболампы, учиться защищаться от кибератак и знакомиться с десятками других научных тем.

Например, в шоу "Химия против физики" кураторы площадки будут проводить опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками и трансформатором Тесла. А на мастер-классе "О математических играх: думайте и выигрывайте" школьникам предстоит найти стратегию, с помощью которой они смогут обыграть даже компьютер. В общей сложности в Тюмени будет работать 16 площадок, каждую их которых смело можно назвать уникальной. Каждая школа уже получила пригласительные билеты, которые педагоги вручат самым увлеченным и заинтересованным ученикам.

Перед собравшимися выступят руководитель лаборатории математики Политехнического музея Москвы Евгений Ширяев, разработчик головоломок Кирилл Гребнев, вице-президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA и "Интерфакс" Евгении Климов и другие специалисты в отрасли, сообщили в городском департаменте образования.

Фестиваль "Я люблю науку" проводится при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". Участвовать в нем могут не только школьники, но и учителя, родители, необходима регистрация. Начало в 9:00.