На Городской площади Тюмени открыли фотовыставку о театре. Ее можно послушать

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Презентация уличной экспозиции "Театральные истории: от юбилея к юбилею" состоялась 12 декабря на площади у администрации Тюмени. Жители и гости города могут знакомиться с историей тюменских театров по фотографиям, а благодаря QR-кодам и своим смартфонам еще и побывать на аудиоэкскурсии.

На выставке можно увидеть редкие исторические кадры, фрагменты легендарных спектаклей и юбилейных событий Тюменского Большого драматического театра. Есть и фотография уездного училища. В нем с 1857 года русскую пьесу с танцами играла тюменская самодеятельная труппа. Двухэтажное здание построил меценат Кондратий Шешуков и сам участвовал в постановках. Об этом писали "Тобольские губернские ведомости" в 1858 году. В настоящее время в особняке на улице Семакова, 10, расположен один из институтов Тюменского государственного университета.

На открытии с приветственными словами выступили краевед Валерий Чупин, артисты Владимир Орел, Анта Колиниченко и другие почетные гости, сообщили в администрации города.

"Хочу особенно поблагодарить за идею создания уличной экспозиции "Театральные истории: от юбилея к юбилею" директора Централизованной городской библиотечной системы Светлану Молонок и учредителя выставки – департамент культуры администрации города Тюмени. Ходите в театры, живите театром, работайте в театре!" - призвал участников церемонии директор театра "Ангажемент" Леонид Окунев.