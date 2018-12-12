Тюменцы смогут купить билеты в театры с большими скидками

Фото - https://vk.com/teatr72

В честь официального запуска Года театра, которым станет 2019-й, в Тюмени 13 декабря проведут ярмарку билетов на предстоящие спектакли.

С 12:00 в фойе первого этажа Тюменского Большого драматического театра учреждения культуры Тюмени предложат своим зрителям билеты по выгодной цене. Все желающие смогут приобрести билеты на спектакли, в том числе премьеры и новогодние представления.

В 22:00 13 декабря стартует online-ярмарка Тюменского концертно-театрального объединения. Приобрести билеты на концерты и спектакли учреждений структуры с декабря 2018 по март 2019 со скидками до 50% можно будет на официальном сайте. Эта распродажа продлится до 10:00 17 декабря.