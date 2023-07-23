В парке "Тобол" поселится спектакль-променад "Капитанская дочка"

Парк "Тобол" на три дня превратился в Белогорскую крепость времен пугачевского восстания, входящие в нее посетители сразу становятся солдатами, которые с оружием в руках неизменно следуют за своим командиром Петром Гриневым и его возлюбленной Машей Мироновой.

В Тобольске с 21 по 23 июля идут премьерные показы уличного спектакля "Капитанская дочка" по исторической повести Александра Пушкина в постановке режиссера Вячеслава Игнатова. С первой минуты действие и персонажи захватывают внимание зрителей. При этом в променад включены театр теней, кукольный театр и несколько батальных сцен.

"У нас около 30 локаций, в которых происходит действие, и 39 сцен, между которыми мы еще проходим. Зрители идут вместе с героем. Вы вначале поступаете к в гарнизонную службу, становитесь непосредственными участками и к вам прикрепляется офицер, который вместе с вами приходит из реального мира и вместе с вами погружается в историческое время. Мы вовлекаем зрителя в эту игру, побуждая сопереживать главному герою и дать почувствовать, а каково это было жить в то время", - рассказал Вячеслав Игнатов.

Новый творческий проект с весны 2023 года реализуют создатели театральной компании "Трикстер", лауреаты премии "Золотая Маска" Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов. В творческую группу вошли актёры и режиссеры, художники, кукольники, артисты разных, в том числе цирковых жанров, — все они участвуют в образовательной программе лаборатории, 12 артистов приняли предложение принять участие в постановке спектакля. В их числе как молодые, так и опытные артисты из Свободного молодежного театра и Драматического театра имени Ершова, студенты Тобольского многопрофильного техникума и резиденты парка "Тобол". К исполнительской команде спектакля присоединился актер и главный режиссер Тобольской драмы Денис Юдин, исполняющий в спектакле роль Алексея Швабрина.

Спектакль стал частью культурного проекта "Сибирские сезоны в Тобольске" стартовал в феврале 2023 года в рамках программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел" и трехстороннего соглашения между компанией, Правительством города Москвы и Правительством Тюменской области.

Билеты на спектакли будут продаваться через сайт и страницу в социальной сети вКонтакте тематического парка "Тобол".